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Giriş Tarihi: 22.12.2021 21:47

Asansörde mahsur kaldılar itfaiye imdada yetişti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Asansörde mahsur kaldılar itfaiye imdada yetişti

Şanlıurfa’da asansörde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın asansörüne binen vatandaşlar bilinmeyen bir nedenden dolayı asansörün bozulması ile içeride mahsur kaldı. Vatandaşların yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin gayretleri ile kısa sürede asansörden çıkarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Asansörde mahsur kaldılar itfaiye imdada yetişti
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