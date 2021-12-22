Asansörde mahsur kaldılar itfaiye imdada yetişti

Olay Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın asansörüne binen vatandaşlar bilinmeyen bir nedenden dolayı asansörün bozulması ile içeride mahsur kaldı. Vatandaşların yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin gayretleri ile kısa sürede asansörden çıkarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.