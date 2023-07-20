Haberler Yaşam Haberleri Asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.7.2023

Asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Karayolları 57'nci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'e bağlı Bigadiç ilçesinde ise su kanalının üzerine yapılan beton kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü 2 yaralı
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