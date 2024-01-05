Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar pazarı canlandırdı
Giriş Tarihi: 5.1.2024 13:29 Son Güncelleme: 5.1.2024 13:35

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar pazarı canlandırdı

Emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına yapılan zamlardan sonra pazar yerlerinde canlılık yaşandı. Semt pazarlarında fiyat etiketlerinin yüksek olmasına rağmen yaşamak için alışveriş yapmak zorunda olduklarını belirten vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılıp fiyatların kontrol altına alınmasını istediler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar pazarı canlandırdı

Enflasyonun yükselmesi ile birlikte Çalışanlar ve emekliler maaşlarına yapılan zamla biraz olsun nefes aldılar. 2024 yılında asgari ücret ile emekli maaşlarına yapılan zamlar açıklanması ile geçim derdinde olan vatandaşlar geleceğe umutla bakmaya ve enflasyonun düşmesi umuduna kapıldılar. İlk önce asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zamla 2024 yılında uygulanacak brüt aylık asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Yapılan zamların çalışan ve emeklileri biraz olsun rahatlattığını ve bunun da pazara yansıdığını belirten pazarcı esnafı mazot fiyatına ayarlama yapılması ile pazar fiyatlarının da düşebileceğini kaydettiler.

Asgari ücrete ve emekli aylığına zam yapılmasının hemen sonrasında semt pazarları da vatandaşların akınına uğradı. Esnafın yapılan zamların ardından etiket fiyatlarını da yükselttiğini belirten vatandaşlar fiyatların düşmesi için mutlaka denetimin sıklaştırılması gerektiğini söylediler.

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Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar pazarı canlandırdı
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