Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar pazarı canlandırdı

Enflasyonun yükselmesi ile birlikte Çalışanlar ve emekliler maaşlarına yapılan zamla biraz olsun nefes aldılar. 2024 yılında asgari ücret ile emekli maaşlarına yapılan zamlar açıklanması ile geçim derdinde olan vatandaşlar geleceğe umutla bakmaya ve enflasyonun düşmesi umuduna kapıldılar. İlk önce asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zamla 2024 yılında uygulanacak brüt aylık asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Yapılan zamların çalışan ve emeklileri biraz olsun rahatlattığını ve bunun da pazara yansıdığını belirten pazarcı esnafı mazot fiyatına ayarlama yapılması ile pazar fiyatlarının da düşebileceğini kaydettiler.

Asgari ücrete ve emekli aylığına zam yapılmasının hemen sonrasında semt pazarları da vatandaşların akınına uğradı. Esnafın yapılan zamların ardından etiket fiyatlarını da yükselttiğini belirten vatandaşlar fiyatların düşmesi için mutlaka denetimin sıklaştırılması gerektiğini söylediler.