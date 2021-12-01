Aşı bağışıklık oluşturuyor

PANDEMİNİN başından beri virüsün mutasyonlarla birlikte kendini yok etme ihtimali olduğunu belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, SABAH'ı ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yiyit, "Yeni ortaya çıkan mutasyonun iyi mi kötü mü gideceğini zamanla göreceğiz. Maskenin, mesafenin ve aşımızın şu ana kadar çıkan varyantlarda etkili olduğunu biliyoruz. Buna da etkili olmasını ümit ediyoruz. Virüsler yeni varyantlar oluşturuyor ama bunun hâkim virüs olup olmayacağını bilmiyoruz. Aşı aslında çok basit tabiriyle hastalığın küçük bir kopyasını yaşatmak. Biz Kovid veya benzeri gribal enfeksiyonları geçirdiğimizde belli bir süre o hastalıktan sonra bizde bir bağışıklık ve koruyuculuk kalıyor, belli bir zaman geçtikten sonra o koruyuculuk yok oluyor. Aşı olduğumuz zaman da biz vücudumuzu hasta olduğumuza ikna ediyoruz. Vücudumuz hastalığı geçirmişçesine bir bağışıklık oluşturuyor. O bağışıklık bizi belli bir süre koruyor ve sonra tekrar düşüyor" dedi. Pandeminin başlarında hamilelerin hastalığı iyi geçirdiğinin düşünüldüğünü belirten Yiyit, "Ama koronavirüs virüs sonrası damarlarımızı tahrip ediyor ve içini pıhtıyla tıkayarak ölüme götürüyor. Bizi bu süreçte virüs değil virüsten sonra oluşan immünolojik anlamda kendi bağışıklık sistemimizin oluşturduğu reaksiyonlar ölüme götürüyor. Hamilelerin akciğerleri de pıhtılaşmaya daha yatkın ve akciğer kapasiteleri çok düşük. Özellikle gebeliğin son haftalarında Kovid'in çok ağır seyrettiğini gördük. Haziran sonrası hamilelerde yoğun bakıma girme oranları arttı ve bunların çoğunu kaybettik. O yüzden gebelerimize mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.