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Giriş Tarihi: 5.11.2022

‘Aşı en kısa sürede yapılmalı’

Kuduz köpeğin ısırdığını ailelerinden gizleyen çocuklardan Mustafa Erçetin’in durumu ağır. Doktorlar, kuduza karşı ilk müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
‘Aşı en kısa sürede yapılmalı’
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ancak ailelerinden gizleyen çocuklardan 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin fenalaşınca aileleri hastaneye götürdü. Çocuklar kuduz teşhisiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy karantina altına alındı. Çocuklardan Polat Ergün tedavisinin ardından taburcu edilirken, Mustafa Erçetin'in saldırganlaştığı ve su korkusunun başladığı, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

DURUMU ÇOK KRİTİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "10 yaşındaki Mustafa 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor, solunum cihazına bağlı. Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beyninin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" diye konuştu. Cengiz, "Isırık fark edildiği an yara temizliğinin yapılması, mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" uyarısında bulundu. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Rıdvan Karaali ise kuduz hastalığının ölümcül olduğunu belirterek "Isırılma sonrası iyi bir yara temizliği, aşı ve serum ile tamamen önlenebilir bir hastalık. Şüpheli bir ısırma sonrası en kısa sürede kuduz profilaksi yapan bir merkeze giderek yara temizliği yapılıp aşı ve gerekirse serumun yapılması lazım" dedi.

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‘Aşı en kısa sürede yapılmalı’
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