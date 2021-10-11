Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü

Kahramanmaraş
'ta sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı iddia edilen öğretim üyesi, koronavirüsten hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin
(54), rahatsızlanarak koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Güvercin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cenazesi Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesinde toprağa verildi. Güvercin'in, sosyal medya hesaplarından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı iddia edildi.