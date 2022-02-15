Aşı olmayan hemşire koronaya yenik düştü

Evli ve 1 çocuk babası Sami Oflaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Oflaz, Meram Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Daha önce hiç aşı olmadığı öğrenilen Oflaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Kulu Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Sami Oflaz'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet niyaz eder, başta ailesi ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.