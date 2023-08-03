Aşık Veysel’e Beştepe’de anma

Unesco'nun ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından da ilan edilen 2023 Âşık Veysel Yılı'nda, Türk Halk Müziği'nin efsane ismi ve büyük halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında türkülerle anılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek unutulmaz bir konserde sahne almaya hazırlanan başarılı müzisyen Elif Buse Doğan'a Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sahnede eşlik edecek. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Ağustos'ta gerçekleşecek konserde, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in sevilen türküleri, Elif Buse Doğan'ın güçlü yorumuyla yeniden hayat bulacak. Aşık Veysel'in hayatı, müzikal mirası da konserde anlatılacak ve sanatçının edebiyat dünyasındaki etkisi vurgulanacak. Konser, Türk halk müziği tutkunlarının yanı sıra tüm müzikseverlerin ilgisini çekmeyi bekliyor.