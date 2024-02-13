Âşıkların tercihi kırmızı gül ve mavi orkide

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçi esnafı, âşıkların favori çiçeklerinin kırmızı gül ve mavi orkide olduğunu söyledi. Çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, 14 Şubat Sevgiler Günü dolayısıyla işlerinin hareketli geçtiğini anlattı. 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hafta önceden siparişler aldıklarını söyleyen Uzunharman, bu gün için ilk akla gelenin çiçek alma olduğunu belirtti. Uzunharman, bu yıl çiftler arasında en çok tercih edilen çiçeklerin kırmızı gül ve mavi orkide olduğunu ifade etti. Gül fiyatının tanesi 100 lira olduğunu, buket halinde alındığında ortalama fiyatının 700 liraya denk geldiğini söyleyen Nurgül Uzunharman, şans getirdiği düşünülen mavi orkide ve çeşitlerinin ise bin lira olduğunu belirtti. Uzunharman, "Sevgilisine, eşine ve sevdiğine çiçek almak isteyenler günler öncesinde siparişlerini verdiler. Siparişler verilmeye de devam ediliyor. Mavi orkide ve orkide satışları iyi durumda çünkü şans getirdiği düşünülüyor" dedi.