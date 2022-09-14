Haberler Yaşam Haberleri Asım Safitürk kimdir? Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk kaç yaşında ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 14.9.2022 13:56

Asım Safitürk kimdir? Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk kaç yaşında ve neden öldü?

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti. Yakınları taziye dileklerini yerine getirirken vefat eden Fatih Safitürk’ün hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Asım Safitürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Asım Safitürk kimdir? Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk kaç yaşında ve neden öldü?

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Cenazesi defnedilen Asım Safitürk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

ASIM SAFİTÜRK KİMDİR?

Asım Safitürk hakkında pek bilgi bulunmuyor.

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KİMDİR?

Muhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünde okumaya başladı. Buradan 2004 yılında mezun oldu.

2005 senesinde Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak görev yaptıktan sonra 2006-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Safitürk, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki University of Exeter'da tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Derik Belediye Başkanlığına getirilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım'da Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.

Muhammet Fatih Safitürk, evli ve bir çocuk babasıydı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti SON DAKİKA! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? TOKİ başvuru tarihleri 2022
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
TOKİ Diyarbakır başvuru 2022 e devlet ekranı: Diyarbakır TOKİ başvuru şartları ve tarihleri neler, nereye yapılacak?
TOKİ arsa başvuru şartları 2022: e-Devlet TOKİ başvuru ekranı ile 100 bin TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır, fiyatları ne kadar, nerede olacak?
TOKİ genç başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kaç konut gençlere ayrıldı?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Asım Safitürk kimdir? Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk kaç yaşında ve neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA