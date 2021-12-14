Aşının koruması yüzde 33’e düştü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan bir bilimsel çalışma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağladığını ortaya koydu. Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ve halihazırda baskın varyant olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık sigortası firması Discovery'nin, 15 Kasım- 7 Aralık tarihlerinde ülkede kaydedilen 78 bin Omicron vakası üzerinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, Kovid-19'un delta varyantına karşı yüzde 80 seviyesinde koruma sağlayan çift doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı koruma oranının yüzde 33 seviyesine gerilediği belirlendi. Araştırma sonuçları ayrıca Pfizer- BioNTech aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi. Bu oran Delta varyantı için yüzde 90 seviyelerindeydi. Omicron varyantı diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar gösteriyor. Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti. Noach ayrıca Omicron nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların büyük çoğunluğunun "aşısız" olduğuna dikkati çekti. Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) Başkanı Glenda Gray de yaptığı açıklamada, daha düşük koruma oranlarına rağmen Pfizer-BioNTech aşılarının hastaneye yatışlara karşı etkili olmasının önemli olduğunu belirterek "Bu sonuçlar bizi son derece cesaretlendirdi" dedi.
21 BİN 477 YENİ VAKA, 181 VEFAT TÜRKİYE'DE dün 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı. 181 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.14 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" dedi. ANKARA