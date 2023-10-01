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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Aşiret düğününde 7 milyon TL’lik takı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Aşiret düğününde 7 milyon TL’lik takı
Şırnak'ta düğünlerde türkü söyleyip gösteriler ve şovlar yapan, videolarıyla da sosyal medya fenomeni olan 'Tıvorlu İsmail' lakaplı İsmail Aşkan, oğlunu Beytüşşebap ilçesinde 2 gün süren düğünle evlendirdi. Tıvorlu İsmail'in oğlu Mazlum Aşkan (28), hayatını Iraklı Zine Ataman (25) ile birleştirdi. Çiftin düğününe bölgedeki çok sayıda aşiretin yanı sıra internet fenomenleri, yurtdışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Özel folklor ekibinin de yöresel kıyafetleriyle dans gösterileri yaptığı düğünde, birçok siyasi parti çelenk gönderdi.



1 KİLO ALTIN TAKILDI
Gelen misafirlere 2 ton yemek hazırlanıp dağıtılırken, düğünde damada 5 milyon 200 bin lira değerinde altın ve para, geline de 1 kilo altın ve 75 bin lira takıldı. Takı ve paraların toplam 6.9 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

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Aşiret düğününde 7 milyon TL’lik takı
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