Aşırı hızla mücadelede Türk Yıldızları’ndan anlamlı çağrı

"KURALLARA UYMAK YAŞAMSAL ZORUNLULUK"

Ses hızını aşabilen uçaklarla gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları pilotlarından Binbaşı Kürşat Kömür, "Havacılık bir yaşam tarzıdır. Havacılık; kuralların kanla yazıldığını ve hem havada hem de karada kurallara uymanın yaşamsal zorunluk olduğunu öğretir. Uçağa bindiğinizde 10 farklı yerden koltuğa bağlanırsınız. Bunları bağlamadan uçamazsınız. Arabama bindiğim zaman arabayı çalıştırmadan emniyet kemerimi takarım. Hız limitleri, kurallar neyse ona her zaman uyarım" ifadelerini kullandı

Trafik kazalarını ve bu kazalardaki can kayıplarının çoğunu sadece kurallara ve yasal hız limitlerine uyarak önleyebileceğimizi söyleyen Yasemin Usta, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan aşırı hızın risklerinin göz ardı edilmemesi, farkındalık için tüm paydaşların ortak çalışması ve kamuoyunun da bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Farkındalığı artırmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı #HayattanHızlaUçma etiketiyle kamu spotunu paylaşmaya, aşırı hız yapanları uyarmaya ve kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz."