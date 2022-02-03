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Giriş Tarihi: 3.2.2022 12:54 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:08

Aşırı yağış sonrası ev ve iş yerleri su altında kaldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Aşırı yağış sonrası ev ve iş yerleri su altında kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sağanak nedeniyle sel oluşan bir mahallede bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Gerali Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine etkisini arttırarak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağış bir süre sonra Gerali ilçesinde sel oluşmasına neden oldu.

Mahallede bazı ev, iş yerleri ve ağılları su bastı. Yaşanan sel felaketi sonrası Sarayköy Belediye'si ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, suyun evlere aktığı kısımlara iş makineleri ile tümsekler oluşturdu.

Mahallede ekipler çalışmalarını sürdürürken, felaketin yaşandığı bölgeye gelen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, su baskınından dolayı mağdur olan mahalle sakinleriyle görüştü. Çalışmaları da yerinde takip eden Başkan Özbaş, "Sabaha karşı Gerali Mahallemizde meydana gelen sel felaketine devletimizin tüm kurumlarıyla, tüm imkanlarıyla müdahale ediyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Selin izlerini, yaralarını da en kısa sürede saracağız" dedi.

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Aşırı yağış sonrası ev ve iş yerleri su altında kaldı
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