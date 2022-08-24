Aşırı yük ve takograf hilesi kazaları artırıyor

Gaziantep'te ve Mardin'de yaşanan 35 kişinin öldüğü feci kazalar, otobüs, kamyon ve TIR'lardaki aşırı yük ve takograf cihazlarını tekrar gündeme getirdi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Güneydoğu Bölge Başkanı Muhsin Kaya, aşırı yük konusunda hilenin arttığını belirterek, bu durumun da kazalara davetiye çıkardığını söyledi. Cihazların kazaların önüne geçilmesinde önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Kaya, "Bu cihazlar şoföre ait bilgilerin olduğu adeta yol bilgisayarıdır. Bilinçsiz kişiler bu cihazları kayıt tutmasın diye manipüle ediyorlar veya bozmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken takografı devre dışı bırakıyorlar. Sürücülerin bu cihazlarda en çok yaptığı hilelerden biri kendi kartı yerine başkasının kartını kullanarak sürmeye devam etmesidir. Bu en sık karşılaştığımız ve en tehlikeli yöntemdir. Son dönemde yapılan denetimlerde 5 bine yakın kart yakalandı. Bu konuda denetimlerin daha da çoğaltılması ve cezaların artırılması gerekiyor" dedi.UND Eğitim Merkezi Müdürü Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü de, takograf cihazının kazaların önlenmesindeki hayati önemine dikkat çekerek, "Devamlı olarak en fazla 4.5 saat araç kullanan bir şoför en az 45 dakika mola vermeli. Bir günde toplam 9 saatten fazla araç kullanmamalı (haftada 2 gün 1'er saat artırılabilir). Haftada (6 günlük çalışma gününde) en fazla 56 saat araç kullanabilir. Günlük 11 saat kesintisiz dinlenmesi zorunludur. Haftalık 24 saat kesintisiz dinlenmesi zorunludur" dedi.Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan araç sürücüleri, takografın önemli bir teknoloji olduğunu söylediler. Araç sürücülerinden Dildar Çetin, aracında uzun zamandır dijital takograf kullandığını söyledi. Çetin, takografın amacı doğrultunda kullanıldığı zaman kazaların en az seviyeye inebileceğini belirterek, "Bazı arkadaşlarımız kart değişikliği yapıyor, yanlış ve tehlikeli bir hareket. Şoförler takografı doğru bir şekilde kullanmalıdır" diye konuştu. TIR şoförü Hüseyin Yağmur ise, takografı ceza almamak için değil de kendi canı ve sevdikleri için doğru bir şekilde kullandığını söyledi.