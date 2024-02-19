Asırlık gelenek sürüyor, hayırseverler borç kapatıyor

Merkeziİstanbul Beykoz'da bulunan Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, yıllardır sürdürdükleri Osmanlı'dan kalma "zimem" geleneğini Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürüyor. Dernek üyeleri, ramazan öncesi yoksul vatandaşlara destek olmak için bakkallara gidip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatıyor. Zimem defteri, bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nde varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırdı.Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü zimem defteri; Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından bir dayanışma örneği olarak sürdürülüyor. İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Umut Bozan, "Derneğimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışı dünyanın farklı bölgelerinde birçok aileye destek oluyor.Bu desteklerden biri de her sene ramazan ayı öncesi yoksul vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelere gidip bölge esnafına olan borçlarını bir miktar azaltmak, onların bir nebze de olsa ramazana huzurlu girmelerini sağlamak. Bu yıl da Başkanımız Neslihan Dural ile birlikte, bağışçılarımızın yapmış oldukları yardımları, yardıma ihtiyacı olan dostlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bakkal değil fırınlarda ve eczanelerde de birikmiş borçlar var" diye konuştu.