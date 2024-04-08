Asırlık gelenekler bu bayramda da yaşatılacak

Hadim ilçesinde 'bayram damı' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Bayram namazı çıkışı evlerde hazırlanan tepsilerdeki yemekler köydeki en büyük evin damına getirilerek hep birlikte kahvaltı yapılıp dualar ediliyor. Selçuklular döneminde kurulduğu bilinen mahalledeki bu gelenek ilk günkü gibi sürdürülüyor.Bayburt'un soğuk servis edilen "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor.Gaziantep'te bayram ziyaretlerinde önemli ikram yemeklerinden olan yuvalama için kadınlar günler öncesinde komşularıyla birlikte hazırlıklara girişir. Pirinç unu, siyah et ve yoğurtla yapılan yuvalamalar saatlerce imece usulüyle hazırlanıyor.Erzurum'da çocukların arife günü vazgeçmedikleri bir gelenek olan "arafalık toplama" asırlardır nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor. Günün başlamasıyla birlikte bayramlık elbiselerini giyinen çocuklar ellerine aldıkları poşet ve çantalarla kapı kapı dolaşarak büyüklerin ellerini öpüp fındık, ceviz, şeker ve lokumdan oluşan arafalıkları topluyor.SABAH