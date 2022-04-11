Asitli saldırıda gözünü kaybetti

Denizli'de tartıştığı kişi tarafından yüzüne asit türü sıvı dökülen tekstil atölyesi sahibinin bir gözü görme yetisini yitirdi. Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı (37) ile dün saat 13.00 sıralarında işyerine gelen ve aynı sektörde faaliyet gösterdiği öğrenilen Halil P. (41) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Halil P., yanında getirdiği asit türü sıvıyı Kaydı'nın yüzüne döktükten sonra kaçtı. Asitten gözü ve yüzü etkilenen işyeri sahibi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Halil P. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.