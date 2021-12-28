Haberler Yaşam Haberleri Asiye uyandırıldı
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Asiye uyandırıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye uyandırıldı
Gaziantep'te, 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilen Asiye dün uyandırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI
Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimiz her saniye yanımızda. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yeni yıl öncesi 'burs-kredi' müjdesi: Bu gece hesaplarda olacak
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Asiye uyandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA