Asiye uyandırıldı

Gaziantep'te, 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilen Asiye dün uyandırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI
Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimiz her saniye yanımızda. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" dedi.