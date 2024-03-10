Asker babadan üniformayla yardım çağrısı

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Adana İncirlik Üssü'nde sözleşmeli er olarak görev yapan Sefer Örsel ile ev kadını Fadime Örsel çifti, 7 ay önce ilk çocukları Göktuğ'u kucaklarına aldı. Ancak Göktuğ bebeğe, 20 günlükken alınan topuk kanından SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Bir anda dünyaları başlarına yıkılan Örsel çifti, çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için 3 ay önce, memleketleri Konya'da valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ise şimdiye kadar tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 20'si toplanabildi.Oğlunu kurtarmak için çırpınan Sefer Örsel, son olarak askeri üniformasını giyerek kamera karşısına geçip, "Evladım benim ilk göz ağrım ve ailemizin de ilk torunu. Güzel bir geleceği olabilmesi için sizlere ihtiyacı var. 7 senedir gururla ve aşkla vatanıma hizmet etmek için mücadele ettim. Mücadeleme bir de evladımın tedavisi eklendi. Tek başıma bunu karşılamam imkansız. Bir baba olarak uzattığım bu yardım elini siz yüce milletimizin karşılıksız bırakmayacağına inancım tam" sözleriyle yardım istedi.