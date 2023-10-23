Asker eğlencesinde kan aktı: 5 yaralı

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi üzerinde gerçekleşen asker eğlencesinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma alkolünde etkisiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada E.G., A.A., E.A., E.S. ve N.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan N.A. daha sonra Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.