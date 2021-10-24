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Haberler Yaşam Haberleri ‘Aşkım öpeceğim’ diyen tacizciye 1500 lira ceza
Giriş Tarihi: 25.10.2021

‘Aşkım öpeceğim’ diyen tacizciye 1500 lira ceza

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Aşkım öpeceğim’ diyen tacizciye 1500 lira ceza
İSTANBUL'DA, avukat Işıl Çevikel Vanlı, iki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Pendik'te Hızlı Tren'e binmek istedi. Alt geçitte, daha önce hiç görmediği Mustafa A. (23) kollarını açtı ve genç avukata "Aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim" dedi. Vanlı'nın ihbarı üzerine polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. "Cinsel taciz"den 2 yıla kadar hapsi istenen sanık, cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'a sevk edildi. Tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Mustafa A.'nın "cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. 90 gün karşılığı adli para cezasına karar verdi. Ardından yargılama sürecindeki davranışlarını ve geçmişini dikkate alarak indirime gitti ve 75 gün karşılığı, günlüğü 20 liradan toplamda bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.
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‘Aşkım öpeceğim’ diyen tacizciye 1500 lira ceza
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