Aşkının acısını evladı için kalbine gömdü

bankacı Hatice Özkan (29), kan pıhtılaşması nedeniyle gebelikte iki kez bebeğini kaybetti. Üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrenince o ve eşi Serkan Özkan (38) mutluluktan havalara uçtu. Eşine her gün kahvaltı hazırlayan, hamilelik sürecinde göz bebeği gibi bakan Serkan Özkan doğuma haftalar kala bir gün eşine sarılarak ayrıldığı eve geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir daha dönemedi. Eşinin ölümüyle dünyası başına yıkılan Hatice Özkan babasının adını verdiği oğlu için sımsıkı hayata tutundu. Savunma sporlarından Ta WingTsun 'u öğrenerek usta bir sporcu haline geldi. Şu an 5 yaşında olan oğluna tıpkı eşine hitap ettiği gibi 'Seko' diye seslenen Hatice Özkan, duygularını SABAH'a anlattı: Eşimle bir ortamda yanlışlıkla ayağıma basmasıyla tanımıştık. Vefatından bir gün önce benden çilek reçeli yapmamı istemişti. Sürpriz olsun diye çilek yaparken ölüm haberini aldım. Oğlumla birlikte ben de büyüdüm, hem annesi hem babası oldum. Mezarlığa götürdüğümde saatlerce babasıyla konuştu, yaptığı resimleri anlattı. Eşimin üzerine atılan her toprak içime ateş gibi düştü. Biz kadınlar, yolda, sokakta, işte ya da hayatın herhangi bir yerinde korumalarımızla gezmiyoruz. Kendimi savunacağım bir spor arayışına girdim ve TA WingTsun'la tanıştım. Kadınlar isteyince her şeyi yapabiliyor, başarılar kendiliğinden geliyor" dedi.