AK Parti Eski Merkez İlçe Başkanı Engin Alemdar, Geçmiş Dönem Milletvekili Adayı Kazım Konak ve mevcut İl Genel Meclis Üyesi Mazhar Bozoğlu da köylere gelerek İl Genel Meclisi Adayları Ekrem Çetinkaya, Zerrin Yavuz Açıkalın, Samet Kocadağ, İsmail Eker, Metin Eymür ve Ümit Tomurcukgül'e destek oldu. Kapı kapı gezerek 20 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan AK Partililer; yeni isimlerle, yeni dönemde de hizmete talip olduğunu açıkladılar.

AK PARTİ'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Vatandaşların gösterdikleri destek karşısında yüzleri gülen AK Partililer; "İşimiz Hizmet, Sevdamız Bolu" sloganı ile 20 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalıştık ve yeni dönemde de tekrar çalışacağız. İlimizin her köşesine hizmet verebilmek için aşkla bu göreve talibiz. Alt yapı sorunu olmayan, kanalizasyon ve yol problemi olmayan köylerimizi ziyaret ettiğimizde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Biz hizmete talibiz. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştular.