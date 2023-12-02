Aşkları bütün ‘engelleri’ aştı

Ailesi, Osman'ın Cahide le evlenmesine karşı çıktı. Osman, ailesine kendi kararına saygı gösterilmesini isteyerek Cahide'yi seçti. 17 Şubat 2017 yılında evlendi. Evlilikten kısa süre sonra böbrek hastası olan Cahide'nin durumu kötüye gitti. Doktorlar acil böbrek nakli olmasını istedi. Osman hayatını aşkı Cahide'ye böbreğin vermek istedi. Ancak doku uyumsuzluğu nedeni ile nakil yapılamadı. Cahide Mayıs 2018 tarihinde kardeşi Önder Çelebi'den aldığı böbrekle nakil oldu. Sağlığına yeniden kavuştu.

KÜTÜPHANEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Cahide şimdi engelli kadrosu ile Denizli'de engelli kadrosu ile okul kütüphanesinde çalışıyor. Ancak görevinde yükselmek için gece gündüz derslerine çalışarak sınavlara hazırlanıyor.

8 yaşından itibaren yurtta büyüyen 14 yıl önce annesi Sevim'i, 10 yıl önce babası Ahmet'i kaybeden Cahide mutluluğu Osman'da buldu. Yaşananların ardından Osman'ın ailesi, oğulları ile bir daha görüşmedi. Osman Bakanca, "Aşk engel tanımaz. Ben bunu Cahide'de yaşıyorum" dedi. Cahide ise Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu belirterek, "Bizimkisi engelsiz aşk" ifadesini kullandı.

PREFABRİK EV HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Osman ve Cahide geçtiğimiz aylarda Denizli'de bir küçük bir tarla aldı. Bu araziye prefabrik ev kurmak istediklerini belirten Osman ve Cahide Bakanca çifti, "Hayalimiz bahçe içinde küçük prefabrik bir ev. Bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Denizli'de motosiklet tamircisi olan Osman Bakanca, 2016 yılında arkadaşları aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan doğuştan iki bacağı da engelli tekerlekli sandalyeye mahkum Cahide Celebi ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Osman, Cahide ile evlilik kararı aldı. Ancak ailesi "Bu kız engelli. Evlenemessin." dedi. Osman kararlı olunca ailesi, "Ya o engelli kız; ya biz" dedi.

CAHİDEYİ SEÇTİ

Anne ve babasının bu kararına çok şaşıran Osman Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kız Cahide'yi seçti. 8 yaşından buyana yurtta büyüyen 14 yıl önce annesi Sevime, 10 yıl önce babası Ahmet'i kaybeden Cahide ise Osman'ın aşkı karşısında gözleri doldu. Osman'ın ailesi, oğulları Osman'la bir daha konuşmadı. Osman Cahide Celebi ile 17 Şubat 2017 tarihinde Denizli'de evlendi. Cahide hayalindeki gelinliği giydi. Masalsı mutluluk yaşadı.

BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ

Evlilikten bir yıl sonra Cahide Bakanca hastalandı. Böbreğini kaybetti. Eşine Osman bir böbreğini vermek istedi. Ancak uyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımına kardeşi Önder Celebi koştu. Ağabeyinin böbreği uyumlu çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Mayıs 2018 tarihinde ağabeyi Önder Celebi'den aldığı böbrekle hayata tutundu. Yeniden sağlığına kavuştu.

'BİZİMKİSİ GERÇEK SEVGİ'

Bu süreçte Osman Bakanca eşi Cahide'nin iyileşmesi için başından bir dakika bile ayrılmadı. İşini bırakıp onun hızla iyileşmesi için koşturdu. Eşinin engelli olmasının kendisi için hiç önemli olmadığını dünyada her şeyden çok sevdiğini belirten Osman Bakanca, "Bizimkisi gerçek aşk. O benim beynim, ben onun eli ayağıyım. Ailem evlenmeme karşı çıkınca çok üzüldüm. Bir dakika bile düşünmeden eşimi seçtim. Şimdide iyileşmesi için başından ayrılmıyorum. O benim her şeyim" diye konuştu.

TEK VARLIĞIM

Cahide Bakanca ise eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu söyledi. Küçük yaştan itibaren yurtta büyüdüğünü de belirten Cahide, "Bizimkisi engelsiz aşk. Ruh ikizi gibiyiz. Masallarda anlatsalar, rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka inanmazdım. Ben gerçeğini yaşıyorum. Ben dünyanın en mutlu kadınıyım" diye konuştu.