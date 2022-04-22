Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na fatura ödememe tepkisi: “Sonuç getirmeyecek eylem…”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için fatura ödememe kampanyası başlattığına yönelik eleştiriler yapılmıştı. Eylemin üçüncü ayında dün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle eylem sonuçlandı.

"KILIÇDAROĞLU YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ…"

Sosyal medyadan elektriğinin kesildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu'na çokça tepki gelirken, dün ise Kılıçdaroğlu saat 21.00'de evinden gaz lambası ışığında yayın yaptı. Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov yaptığı yönünde eleştiriler de arttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, evinden yayın yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi…" yorumunda bulundu.

"EVİNİN ELEKTRİK FATURALARINI 3 AY ÖDEMEYEREK AYNI PARAYA BEYMEN'DEN BİR SWEATSHİRT ALMIŞ"

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun eşinin kıyafeti de eleştiri konusu oldu. Örneğin AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız Kılıçdaroğlu ve eşine eleştirisini şu şekilde dile getirdi: "Selvi Hanım evinin elektrik faturalarını 3 ay ödemeyerek aynı paraya Beymen'den bir sweatshirt almış. Ekonomistlik konusunda SSK'yı batıran hesap uzmanı eşine benzediği çok bariz!"

ASLI BAYKAL: "SONUÇ GETİRMEYECEK EYLEM…"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov uğruna elektriğini kestirdiği ve yayın yaptığı yönünde eleştirilerin ardından CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememesini sosyal medyadan eleştirdi.

Aslı Baykal resmi Twitter hesabından yaptığı eleştirisinde "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullandı.

"GECELİĞİ 100 BİN LİRAYA OTELDE KALAN…

Kılıçdaroğlu'nun bu eylemine AK Parti'den de yorum gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor" demişti.

"TUTARSIZLIK VE SAMİMİYETSİZLİKTE MARKA HALİNE GELDİ"

Dağ, Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine sosyal medyadan şöyle devam etmişti: "Sayın Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır."