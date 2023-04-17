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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Asma kattan zemine düşen kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Asma kattan zemine düşen kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti
Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Gönül Tekin, rahatsızlığı yüzünden tedavi olmak için Adana'ya ağabeyi Mustafa Paldır'ın (63) yanına geldi. Hastanede muayenesini yaptıran Tekin, ağabeyi Paldır'ın evine döndü. Apartmanda elektrikler kesik olduğu için 1. kattaki eve yürüyerek çıkan Gönül Tekin, eve geldiğini zannetti fakat asma kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gönül Tekin, kaldırıldığı hastanede yoğum bakımda verdiği yaşam mücadelesini 23 gün sonra kaybetti. Kardeşini toprağa veren acılı ağabey, "Kardeşim merdivenden çıkıyor ve eve geldim zannedip aşağı düşüyor. Aynı yerden bir ay önce de postacı düştü. Postacı düştükten sonra yöneticiyi aradım ama gelip ilgilenmediler. Korkuluk yapmadılar. Şimdi de mahkeme tarafından serbest kalmış" dedi.

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Asma kattan zemine düşen kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti
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