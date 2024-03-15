Aspendos dünya mirası

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Mehmet Nuri Ersoy 2023 yılında 270 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Aspendos'un en çok ilgi gören ören yerleri arasında yer aldığını da belirten Bakan Ersoy, "Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İlk etapta batı kısmındaki iki katlı dükkânlar ve stoa kompleksinde çalışma yürütülecek. Günümüzde neredeyse tamamı ayakta olan anıtsal çeşme binasında kazı çalışmaları yapılacak. Burası antik kentin başyapıtlarından biri olarak karşımıza çıkacak." dedi.

'4 YILDA YÜZDE 30 KAZI VE RESTORASYON YAPACAĞIZ'

Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy "Hedefimize ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz. Ulaşacağımız sonuçların, ayağa kaldıracağımız eserlerin, ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Hulusi Şahin, beraberindeki heyet ile kazı alanını gezerek yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.