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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Asrın felaketi üniversiteden 195 can aldı

Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi, asrın felaketinde 35 akademisyen, 23 idari 32 işçi ve 105 öğrencisini kaybetti. Üniversite ölenlerin anısına Hafıza Anıtı yapacak

Asrın felaketi üniversiteden 195 can aldı
Asrın felaketinde en büyük kayıplardan biri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaşandı. Deprem felaketinde üniversiteden 35 akademik, 23 idari, 32 işçi/sözleşmeli personel ve 105 öğrenci olmak üzere toplam 195 kişi hayatını kaybetti. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nce, depremde hayatını kaybedenlerin yazılı olduğu listeler, "Kayıplarımız hep hatırlanacak" denilerek yayımlandı.



Depremde yaşamını yitiren akademisyenler şöyle: "Profesörler Cemil Serhat Akın, Gökhan Özdemir, Mehmet Özbirecikli, Mona Gazel ve Yıldız Yaprak. Doçentler Betül Balıkçıoğlu, Didem Çakmak, Elif Tuğba Saraç, Esra Nur Tiryaki ve İbrahim Ozan Tekeli. Doktor öğretim üyeleri Ayşe İdil Çakmak, Berna Hamamcı, Erhan Tek, Mehmet Yıldırım, Murat Güntel, Onur Sezer, Yalçın Çetin ve Yasin Yılmaz.



Araştırma görevlileri Abdullah Yücel, Bircan Turunç, Büşra Davut, Eda Kahiloğulları, Furkan Akman, Gizem Karayel, Sefa Koray Tosun ve Selman Kamik. Öğretim görevlileri Celile Demirbilek Bucak, Ceyda Mursaloğlu, Mehmet Eren, Nihat Arat, Osman Şükrü Bezirci, Serbay Bucak, Sinan Yılmaz ve Zehra Anaz." Açıklamada, "Bölgenin en çok kaybını veren kurumlarından biri olan üniversitemizde yapacağımız Hafıza Anıtı ile kayıplarımızın isimlerinin kampüsümüzde yaşatılmasını sağlayacağız" denildi. DHA

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Asrın felaketi üniversiteden 195 can aldı
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