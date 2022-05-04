‘Asrın Mührü’ 3 yılda 25 milyonu ağırladı

İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve yeni açılan İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi, resmi açılışının gerçekleştirildiği 3 Mayıs 2019'dan bugüne 25 milyon ziyaretçiye kapılarını açtı. Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve 268 rakımlı Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı. İstanbul'un siluetinin önemli bir parçası haline gelen ve mimarisiyle dikkati çeken Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden üç yıl geçti.Heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva eden caminin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107.1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi Türkiye'de yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Caminin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem bulunuyor. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Cami, ses, ışık, ısıtma, havalandırma ve güvenlik sistemleriyle de farkını ortaya koyuyor. Nadir eser sınıfındaki Kuran-ı Kerimler, levhalar, hilye-i şerifler, kılıçlar, silahlar, kitaplar ve halıların yanı sıra dünyada tek olan ilk Osmanlı sikkesinin de sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılmasıyla Çamlıca Camisi'nin de cazibesi arttı.Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, ilk kez 7 Mart 2019'da Berat Gecesi'nin sabah namazında camiyi cemaatle buluşturduklarını, 3 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle resmi açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Projesini 60 ayda hazırlayıp tamamladıkları caminin, beklentinin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Külünk, şöyle konuştu: "İnsanımız memnun. Türkiye'nin hemen her yerinden hem ziyaretçimiz hem ibadet etmek için camimizi tercih eden insanımız geliyor."