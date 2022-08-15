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Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:15

Asssasin’s Creed filmi oyuncuları ve konusu: Assassin’s Creed nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Assassin’s Creed filmi oyuncuları ve konusu, bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacağının duyurulmasından sonra filmseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Özellikle oyunları sayesinde Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin 4’üncü oyunu Türkiye’de geçmektedir. Bu sebeple Assassin’s Creed nerede çekildi sorusu sürekli olarak soruluyor. Assassin’s Creed oyuncuları ve konusu ile göz dolduruyor. Peki, Assassin’s Creed vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç? İşte detaylar!’

Asssasin’s Creed filmi oyuncuları ve konusu: Assassin’s Creed nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Assassin's Creed bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Vizyon tarihi 2016 olan yapım hakkında birçok araştırmalar bulunuyor. Özellikle oyunun Arabistan, Selçuklu ve İstanbul'da geçmesiyle birlikte vatandaşlar Assassin's Creed oyuncuları ve konusunu yöneltmeye başladı. Ayrıca filmseveler, Assassin's Creed nerede çekildi sorusunu yöneltiyor. Peki, Assassin's Creed filmi oyuncuları kim? İşte detaylar!

ASSASSIN'S CREED KONUSU

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Templer'ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de varolan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

ASSASSIN'S CREED OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Michael K. Williams bulunuyor.

ASSASSIN'S CREED IMDB PUANI KAÇ?

Assassin's Creed IMDB puanı 5.6'dır.

ASSASSIN'S CREED NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 vizyon tarihli Assassin's Creed, İspanya, İngiltere ve Malta'da çekildi.

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Asssasin’s Creed filmi oyuncuları ve konusu: Assassin’s Creed nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?
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