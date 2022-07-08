Astsubay taşkınlığa müdahale eden polise tokat atmıştı… Gözaltına alındı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olan Doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından İstanbul Çapa'da düzenlenen gösteride bir grup taşkınlık yapınca polislerle göstericiler arasında büyük çaplı bir arbede yaşandı.

İddialara göre; sağlık çalışanı olan eşine destek vermek için eyleme giden Astsubay N.Ķ.Ö., taşkınlık yapan gruba müdahale eden polisler arasındaki bir Çevik Kuvvet Polisi'ne tokat atarak saldırdı.

Astsubay taşkınlığa müdahale eden polise tokat attı | Video

O anların kayda geçen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Astsubay N.K.Ö. yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.