Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olan Doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından İstanbul Çapa'da düzenlenen gösteride bir grup taşkınlık yapınca polislerle göstericiler arasında büyük çaplı bir arbede yaşandı.

Astsubay taşkınlığa müdahale eden polise tokat attı | Video

İddialara göre; sağlık çalışanı olan eşine destek vermek için eyleme giden Astsubay N.B., taşkınlık yapan gruba müdahale eden polise tokat atarak saldırdı. O anların kayda geçen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.