Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Muharrem ayının 10. günü / Aşure Günü ne zaman başlar ve biter?

Aşure Günü tarihi Diyanet takviminde Muharrem ayı içerisinde Müslümanlar için duyuruldu. Tüm mutfaklarda aşure tarifleri araştırılmaya başladı. "Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yanıt aramaya başladı. Dini günler takvimi ve hicri takvim ile sorular yanıt buldu. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. Günü yani Aşure Günü 2022 yılında 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:
Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.