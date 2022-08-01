Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Muharrem ayının 10. günü / Aşure Günü ne zaman başlar ve biter?

Aşure Günü tarihi Diyanet takviminde Muharrem ayı içerisinde Müslümanlar için duyuruldu. Tüm mutfaklarda aşure tarifleri araştırılmaya başladı. "Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yanıt aramaya başladı. Dini günler takvimi ve hicri takvim ile sorular yanıt buldu. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…