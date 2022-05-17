Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

1 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.