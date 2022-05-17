Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

Kaza, TEM Otoyolu Ataşehir geçişi Yenisahra sapağında meydana geldi. Deniz G.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımında bariyere sağlandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobil içinde sıkıştı. 1 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.