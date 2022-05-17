Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı
Giriş Tarihi: 17.5.2022 23:24 Son Güncelleme: 18.5.2022 09:20

Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Ataşehir geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ataşehir geçişi Yenisahra sapağında meydana geldi. Deniz G.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımında bariyere sağlandı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobil içinde sıkıştı.

1 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir’de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA