Ataşehir’de çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu

Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz önünde sabah saatlerinde atölyede çalışan 60 yaşındaki Yüksel A.'yı yerde hareketsiz görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Yüksel A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izinie rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kahvehane çalışanı Fatih Hansu, "Kendisi burada marangozda çalışıyordu. Kimsesizdi. Kahveye geliyordu. Yerde yatarken bulundu. Dükkandan mı çıktı bilmiyorum. Son nefesini burada vermiş. Darp ya da yara izi görmedim" dedi. (DHA)