Ataşehir’de kaza: ’Kaskı olmasaydı ölebilirdi’

"KASKI OLMASAYDI ÖLEBİLİRDİ"



Görgü tanığı Eda Soyder "Karşı yönden gelen araçla motosiklet çarpıştı. Motosiklet hızlıydı, kaskı olmasaydı ölebilirdi belki. Dört yol ağzında oldu kaza, burada kazalar hep oluyor. Motosikletli havada uçtu resmen" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Doğan Hacat, "Motorcu hızlıydı, çarptığı gibi takla attı. Yere düştü, ayağından ve yüzünden yaralandı" dedi.