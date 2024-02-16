Ataşehir’de korku dolu anlar: 5 katlı binada yangın!

Yangın nedeniyle binada yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dairede yaşayan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Bir mahalleli, "Yorgandan alev almış bizim de bildiğimiz bu. Arkadaşımız o sırada evde yalnızmış. Tedbir amaçlı ambulansa alındı." diye konuştu...