Ataşehir’de korku dolu anlar: Seyir halindeki taksi alev topuna döndü!

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi. Taksinin el freninin çekili halde olduğu görüldü. Yanan taksi çekici yardımıyla kaldırılırken, araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine gitti.



Taksi sürücüsü Onu Paçal'ın babası, "Şoför yolcuları kurtarmış, kendisi de inmiş. Araç 10 metre 100 metre kayıyor yandığı halde. Kaymasa Allah göstermesin kendisi de gidebilirdi. Şoför de benim oğlum olur. Allah kurtardı yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır" dedi.



