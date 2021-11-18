Ataşehir’de sabaha karşı can pazarı! Kontrolü kaybetti otobüs durağına daldı





SÜRÜCÜ VE OTOBÜS BEKLEYEN KİŞİ YARALANDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yaralı sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.