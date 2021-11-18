Ataşehir’de sabaha karşı can pazarı! Kontrolü kaybetti otobüs durağına daldı

Olay, 05.40 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine gitmekte olan Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple Fikret Ağırman ile kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.
OTOBÜS BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle durak yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman yaralı olarak kurtulurken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ VE OTOBÜS BEKLEYEN KİŞİ YARALANDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yaralı sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fikret Ağırman'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Gürkan Kuşak'ın uyuya kalması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.