Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı; sandalyeler havada uçuştu
Giriş Tarihi: 13.7.2023 10:18

Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı; sandalyeler havada uçuştu

Ataşehir'de sokakta yapılan bir düğünde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Ataşehir’de sokak düğününde kavga çıktı; sandalyeler havada uçuştu

Olay, 11 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında düzenlenen düğünde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı; sandalyeler havada uçuştu
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