Haberler Yaşam Haberleri Atatürk hayranı turist Müslüman oldu, "Kemal" adını aldı
Giriş Tarihi: 5.12.2022 15:01 Son Güncelleme: 5.12.2022 15:10

Atatürk hayranı turist Müslüman oldu, "Kemal" adını aldı

Tatil için geldiği Antalya'da camileri ziyaret ederek etkilenen, İslam'ı araştıran Alman turist Robert Taylor, Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.

AA
Atatürk hayranı turist Müslüman oldu, Kemal adını aldı

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti. Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

"KEMAL" İSMİNİ ALDI

Serik İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı. Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.

KUR'AN-I KERİM VE ÇEŞİTLİ KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Köksal, Taylor'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk hayranı turist Müslüman oldu, "Kemal" adını aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA