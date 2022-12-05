Atatürk hayranı turist Müslüman oldu, "Kemal" adını aldı

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti. Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.
"KEMAL" İSMİNİ ALDI
Serik İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı. Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.