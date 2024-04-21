Atatürk ve Erdoğan’a hakaret eden DEM’li tutuklandı

Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfeden DEM Partili dün gözaltına alınmıştı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan U.G. mahkemeye sevk edildi. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, tutuklanan U.G., cezaevine konuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."