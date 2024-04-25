Atatürk’e saygısızlık edip camiiyi terk etmişti... Mahkemeden 3 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul Beşiktaş'ta, 10 Kasım günü Cuma Namazı hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

MÜTALAADA CEZALANDIRMA TALEBİ

Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan ve geçen celse tahliye olan sanık, İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katıldı. Yine geçen celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunun zincirleme şeklinde işlendiğini belirterek 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ahmet Bostancı bazı paylaşımlarını inkar ederek, "Tahliye edildikten sonra yaptığım araştırmada attığım iddia edilen 'bende bunun sinkaf ediyorum' şeklinde tweete atmadım. 'P.şt' şeklinde yazdığım tweet hakaret amacıyla değil, güvenilmez manasındadır. Ceza alacağım bir konu göremiyorum. 2 ay cezaevinde kaldım. Yeterli bir cezadır" dedi. Beraatını talep etti.

3 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme, sanık Bostancı'nın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.