Atatürk’ün sevdiği şarkılar! 10 Kasım’a özel içerik! Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği ve dinlediği şarkılar nelerdir?

10 Kasım'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 1938 yılında hayatını kaybeden ve bedenen aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar internet üzerinden araştırılmaya başladı. Sanatın her türlüsüne ilgi duyan ve seven ulu önderimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da saygı, sevgi ve özlemle anılıyor. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir? İşte hayran olduğu musikilerle Atatürk'ün sevdiği şarkılar…