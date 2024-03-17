Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 101. Yıldönümü kutlandı

Büyük önder Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 101.'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı yüzbaşı Volkan Göçmez, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın tren garı önündeki trenden inen temsili milis kuvvetlerini çiçeklerle karşılamasıyla başladı.

Kortej Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet alanına kadar yürüyüşle devam etti. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Garnizon komutanı Volkan Göçmez, Muharip Gaziler ve Kuvayi Milliyeciler Derneği yönetici ve üyeleri, kurum müdürleri, bazı siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anısına şiirler okundu ve Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi Halk Oyunları sergiledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 101 yıl önce bugün, Fransız işgal kuvvetlerine büyük bir direnişle karşı koyan Çukurova bölgesine gelerek Tarsus'umuzu ziyaret etti. Ulu Önderimiz Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 101'nci yılını kutlarken, tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum" dedi.