Athena’nın silüeti ortaya çıktı

Aigai Antik Kenti'ndeki kazılarda, Bizanslılar tarafından tahrip edilen Athena
Tapınağı'nın temeline ulaşıldı. Manisa
'nın Yunusemre ilçesi Yunt Dağı bölgesinde, geçmişi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar dayanan ve Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai'de, Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, "Athena Kutsal Alanı"ndaki Akropolis'in kuzey doğusundaki, iki odalı Athena Tapınağı
'nın silüeti ortaya çıktı.
Bizans
döneminde, Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla çok tanrılı pagan inancına tepki olarak yıkılan tapınağın kalıntıları arasında, farklı coğrafyalardan getirilen çok sayıda vazo, takı ve heykelcik bulundu. Ayrıca tapınağın temel kazılarında, o dönem inşaatta çalışan işçilerin yediği ve bilinçli olarak yapının temeline gömdüğü kum midyelerinin kalıntıları da bulundu.
'PLAN AÇISINDAN BİRE BİR'
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin; "Kentteki Athena Tapınağı'nın yerini bilmiyorduk. Elde ettiğimiz buluntulardan yola çıkarak bu tapınağın tanrıça Athena'ya adandığını söyleyebiliriz. Burası Bergama'daki Athena Tapınağı'na çok benziyor. Neredeyse plan açısından bire bir aynısı. Buluntular da, milattan önce 5. yüzyıldan itibaren dünyanın dört bir yanından getirilerek tanrıçaya sunulmuş hediyeler. Özellikle Atina'dan getirilen vazolar tanrıçaya adanmış" dedi.