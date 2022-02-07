ATM’de bulduğu paranın sahibi 10 yıl önce beraber hac yaptığı kişi çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bankanın ATM'sine harçlığını çekmeye giden 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Durmuş, haznede bir miktar paranın olduğunu gördü. Öğle saatlerinde ATM'ye giden genç parayı bankaya teslim etmek istedi. Ancak, öğle mesaisinde kapalı olduğu için güvenlikten ret cevabı aldı. Durmuş'un ısrarı üzerine güvenlik kapıyı açtı. İnsanlık ölmemiş dedirten hareketi yapan genç, ATM'nin haznesinde unutulan 4 bin TL'yi bankaya teslim ederek, numarasını ve adresini yazdığı not kağıdını gişeye bıraktı.

İNSANLIK ÖLMEMİŞ, PARAYI BULAN GENÇ BANKAYA TESLİM ETMİŞ

3 aylık emekli maaşını çekmek için bankaya giden ancak işlemleri yaptıktan sonra alacağı 8 bin TL yerine 4 bin TL'yi alan emekli nüfus müdürü Metin Önüçar (80) camiye gittiğinde fişini kontrol etti. Fişinde 8 bin TL çektiğini ama 4 bin TL'sinin olmadığını fark etti. Durumu fark eden Önüçar fişiyle beraber bankanın yolunu tuttu. Bankaya geldiğinde görevlilere 8 bin TL çektiğini ancak 4 bin TL'sinin olmadığını söyledi. Görevlilerde 4 bin TL'yi haznede unuttuğunu, bir gencin bulup teslim ettiğini ve not bıraktığını belirtti. Notu ve parasını alan emekli nüfus müdürü Önüçar, insanlık ölmemiş dedirten hareketi yapan 21 yaşındaki Durmuş'un adresine gitti.

"ONUN İŞİ PARA DEĞİL, DÜRÜSTLÜKMÜŞ"

Parasını bulan gence teşekkür eden Önüçar, tanıştıktan sonra kimsenin kolay kolay parayı teslim etmeyeceğini ve örnek bir davranış sergilediğini söyledi. İşlem yaparken, ATM'yi tam olarak kullanamadığını ve parasının bir kısmını unuttuğunu belirten Önüçar, "Birkaç düğmeye bastım sonra istediğim limiti çekemeyeceğim gibi bir uyarı gördüm. Makine istediğim tutarın yarısını verdi. Bu kadar verecek diye gittim. Namazdan sonra fişi kontrol edince çekilen 8 Bin lira yazdığını gördüm. Bankaya gidip güvenliğe durumu anlattım. O da bana ATM'de 4 Bin lira para unutulduğunu söyledi ve kontrolleri yaparak paramın kalan yarısını teslim etti. Haramı helali bilen gençlerin olması çok sevindirici. Benden sonra bankaya para çekmeye gelen bir genç parayı bulmuş. Ben paranın çıktığını bile görmedim. Alsa o parayı kimsenin ruhu bile duymaz. Ama o genç öğle tatili olmasına rağmen ısrarla şubeyi açtırıp parayı teslim etmiş. Paramı teslim aldıktan sonra genç kardeşime üzülerek de olsa para teklif ettim ama anladım ki onun işi para değil, dürüstlükmüş" dedi.

TESADÜFÜN BÖYLESİ; PARASINI BULDUĞU ADAMLA, 10 YIL ÖNCE BERABER HAC YAPMIŞLAR

Çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan bankanın ATM'sine harçlığını çekmeye gittiği esnada para haznesinde 4 bin TL'yi bulan, öğle mesaisi olmasına rağmen tüm ısrarıyla parayı bankaya teslim etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten hareketi sergileyen 21 yaşındaki genç Muhammed Yusuf Durmuş, parasını unutan Metin Önüçar'la sohbet ederken 10 yıl önce berber haç yaptıklarını belirterek, "Harçlık çekmek için ATM'ye gittiğinde cihazda para olduğunu gördüm. Cihazın etrafında biri var mı diye baktım kimseyi göremeyince parayı ve bilgi fişini aldım. Banka kapısını çaldım, güvenlik öğle arası olduğu için işlem yapmadıklarını söyleyerek kapıyı açmadı ısrar edince açmak zorunda kaldı. Parayı ve bilgi fişini vezneye teslim ettim bilgilerimi ve telefon numaramı da verdim herhangi bir bilgi isterlerse diye. İşe döndüğüm sırada amca geldi. Bulduğum paranın sahibi olduğunu belirterek teşekkür etti. Sohbet ederken 10 yıl önce birlikte hac yaptığımızı hatırladık. Sağ olsun bana ve iş arkadaşlarıma ihtiyaçlarımızı sordu yardım etmek istedi, çayımızı içtik sohbetimi ettik" dedi.