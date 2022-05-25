ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Altay Çeşme Mahallesi'ndeki bir banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Bankanın güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

ATM'ye tekrar gelen E.Ö. (28), O.G. (33) ve O.K. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Üç suç ortağının üzerine iki manyetik kopya kart ele geçirildi. Üç suç ortağının farklı tarihlerde farklı ilçelerdeki 10 ATM cihazı üzerinden iki bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve altı kişinin hesabından 10 bin 425 lira çektikleri saptandı. Üç suç ortağı adliyeye sevk edildi. E.Ö. isimli şüpheli tutuklandı. O.K. ve O.G. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.