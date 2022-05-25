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Giriş Tarihi: 25.5.2022 14:56

ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar

İstanbul’da ATM’lere kart kopyalama cihazları yerleştiren ve iki bin 505 kişinin banka kartlarını kopyalayan üç kişi; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Altay Çeşme Mahallesi'ndeki bir banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Bankanın güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

ATM'ye tekrar gelen E.Ö. (28), O.G. (33) ve O.K. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Üç suç ortağının üzerine iki manyetik kopya kart ele geçirildi. Üç suç ortağının farklı tarihlerde farklı ilçelerdeki 10 ATM cihazı üzerinden iki bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve altı kişinin hesabından 10 bin 425 lira çektikleri saptandı. Üç suç ortağı adliyeye sevk edildi. E.Ö. isimli şüpheli tutuklandı. O.K. ve O.G. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar
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