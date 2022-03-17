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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Attığı son tur canına mal oldu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Attığı son tur canına mal oldu
İstanbul'da intihar etmek için otomobille evden kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Önceki gece yarısı D-100 Karayolu Kadıköy Yenisahra mevkiindeki yol ayrımında yaşanan trafik kazasında, Demir'in kullandığı bir reklam şirketi adına kayıtlı 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden koparak yaklaşık 200 metre ileriye fırladı. Kaldırıldığı hastanede vefat eden ehliyetsiz sürücü Saltuk Buğrahan Demir'in ailesine not bırakarak intihar etmek için evden çıktığı, notu bulan ailesinin ise çocuklarını bulmak için peşine düştüğü iddia edildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra dün gözyaşlarıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen gencin ailesi, kazadan önce intihar notu bıraktığı iddialarını yalanladı. Babasını 45 gün önce koronavirüsten kaybeden Demir'in dayısı Şakir Kılıç, "Babasının cenazesi sonrasında en metanetli kişi oydu, hepimizi o teselli etti, çok güçlü durdu. Araba lüks ve spor bir arabaydı, çok hızlıydı. Babasının ölümünden sonra araba satılacaktı. Hatta alıcısı bile hazırdı. 1-2 güne evrak işleri de tamamlanacaktı. Buğrahan belki de arabayla son bir tur atayım diye çıktı. Tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı, büyük hayalleri vardı" dedi.

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Attığı son tur canına mal oldu
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